В медиацентре "РГ" прошла встреча автовелопробега "Спасибо за Победу!".

Поскольку наша газета является соорганизатором этого масштабного мероприятия, появление в редакционных коридорах велосипедов и людей в велоформе никого не удивило. Тем более, что в Москву участники пробега прибыли прямиком с ростовского велопарада, где они возглавили пятитысячную колонну велосипедистов.

- Крутить педали - это нелегкий труд, но велосипед позволяет открывать Россию заново и отдыхать у нас не хуже, чем за рубежом, - отметил генеральный директор "РГ" Павел Негоица. А главный редактор Владислав Фронин вспомнил, как сам еще в детстве собирал мешками шишки на растопку печи и возил их из леса на велосипеде.

Участники пробега вручили в качестве подарка руководству "РГ" велосипедный шлем, Книгу Памяти с гильзами, наполненными землей из городов-героев, и вымпел велопробега. А самый юный велосипедист - 10-летний Илья Суфранович, присоединившийся к нашему пробегу в Москве, получил в подарок от "РГ" макет московского трамвая.

Старейшему участнику велопробега - Юрию Ильину скоро исполнится 70 лет. Однако недавнее обследование показало, что его биологический возраст - всего 52 года! Кстати, за год Юрий Ильин может проехать на велике расстояние, сопоставимое с длиной экватора, а на маршруте за ним не всегда угонятся молодые спортсмены.

Вообще, наш пробег в очередной раз подтвердил пользу велоспорта. Один из калмыцких блогеров рассказал, что велосипед позволил ему сбросить 35 килограммов. Кстати, в гостеприимной Элисте, мы участвовали в праздничных мероприятиях на День Победы, а местные же велосипедисты, вдохновившись нашей акцией, организовали собственное ответвление велопробега и на своих двухколесных конях отправились на фестиваль монголо-ойратских народов. Популярность велосипеда в Калмыкии они объяснили генами кочевников, позволившими легко сменить кавалерийское седло на велосипедное.

О степной республике в московской редакции, кстати, напомнило выступление калмыцких музыкантов. Но конечно, главное, что автовелопробег позволил его участникам побывать там, где когда-то решалась судьба страны.

- Мой папа воевал в танковом сражении под Курском и рассказывал, что земля там буквально горела вместе с людьми и техникой. "Хорошо бы, дочка, чтобы ты посетила эти места и почтила память павших", - говорил он. И вот благодаря пробегу я выполняю отцовский завет, - говорит единственная женщина, участвующая в непростом веломарше, Татьяна Браткина.

Из Москвы велосипедисты отправились дальше - в Республику Беларусь.