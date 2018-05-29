Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере конкурентной политики

Беларусь и Россия готовят соглашение о сотрудничестве в сфере конкурентной политики, сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения".

"В 2016 году был подписан рамочный меморандум о сотрудничестве между ФАС и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, в развитие которого мы разрабатываем соответствующее межправительственное соглашение, - цитирует агентство БЕЛТА чиновника. - Подписание этого документа позволит повысить эффективность нашей совместной работы".

Говоря о развитии конкуренции в СНГ и ЕАЭС, Голомолзин отметил, что эта работа существенно улучшает условия экономического взаимодействия между странами.

Напомним, что по данным статистики, подготовленной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), объем взаимной торговли Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России с начала года превысила отметку в 8,6 миллиарда долларов.

