Беларусь увеличила экспорт товаров в Россию более чем на 10%

Беларусь в январе-марте этого года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10,2% до $3 млрд 101,6 млн. Об этом сообщает БелРос со ссылкой на материалы Национальный статистический комитет (Белстат).

Стоимостные объмы экспорта в РФ увеличились по всем группам товаров. Наиболее существенное увеличение поставок отмечено по таким позициям, как грузовые автомобили, говядина, пахта, йогурт, кефир, плиты древесно-стружечные, телевизоры, мониторы и проекторы.

Наиболее существенное снижение стоимостного объёма экспорта зафиксировано по сливочному маслу, молоку и сливкам сгущенным и сухим, сырам и творогу, сахару.

В целом, по данным Белстата, на долю РФ пришлось 39,2% всего объёма экспорта товаров Беларуси (в январе-марте 2017 года - 45%).

Импорт товаров из России в Беларусь по итогам первого квартала составил 5 млрд 306,7 млн долларов (рост на 27,2%), доля РФ в общем объёме импорта - 59,2% (в январе-марте 2017 года - 57,9%).