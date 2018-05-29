Белорусский промышленный форум готовится к индустриальной революции

Тема четвертой промышленной революции: "Индустрия 4.0", сформулированная в Европе еще несколько лет назад, придаст, по мнению организаторов белорусского промышленного форума, открывшегося сегодня в Минске, особую атмосферу научной фантастики.

Идеи немецких креативных менеджеров - конгломерат крупных промышленников, экспертов в области искусственного интеллекта, экономистов и академиков пробивают трассы к инновационной цели. Речь, проще говоря, идет о производственном процессе, ориентированном на потребителей "Интернета вещей", в котором все предметы быта, от автомобилей до тостеров, будут подключены к искусственному интеллекту, или, проще говоря, - к компьютеру.

Форум, который продлится до 1 июня, принимает гостей и участников в столичном Футбольном манеже, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Экспофорум", который выступает организатором мероприятия.

В деловой программе содержится 23 специализированных мероприятия. Запланировано, в частности, заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики".

А цифровизация производственных процессов будет отражена в таких разделах выставки, как "Аддитивные технологии, 3D принтеры", "Авиакосмические технологии", "Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект", Робототехника и роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы и беспилотные транспортные средства.

Наряду с традиционными направлениями форума "Промышленное оборудование, технологии и продукция", "Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология" появятся и такие темы, как "Цифровая трансформация промышленного сектора экономики, бизнеса и общества", "Развитие интернета вещей (IoT)" и "Облачные сервисы".

Минпромом совместно с академией наук РБ подготовил и стендовую площадку, посвященную развитию легкового автомобилестроения, производства электромобилей и рынка автокомпонентов Беларуси. А управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" совместно акционерным обществом "Штадлер Минск" организуют экспозицию перспективных транспортных средств и систем, таких как электробусы, скоростные трамваи, новейшие троллейбусы, автобусы с дизельным и газомоторным двигателем, подвижные железнодорожные составы, вагоны метро.

Помимо белорусских предприятий, на выставке подняты флаги коллективов Союзного государства. Новинками технического прогресса блеснут предприятия Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей и города Новосибирска.

Среди участников форума представлены и авторитетные фирмы-производители промышленной продукции Китая, Украины и Швеции.

Одним из ключевых моментов промышленного форума станет деловой визит представителей немецких компаний для установления контактов и налаживания сотрудничества по теме "Автоматизация, робототехника и цифровизация". Масштабными и содержательными запланированы пленарное и заседание "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики".

Традиционно форум - начиная с 1997 года - ежегодно проходит под патронатом правительства Беларуси. Организационный комитет возглавляет заместитель премьер-министра Владимир Семашко. За это время он приобрел международную известность в качестве демонстрационной площадки передовых технологий и инноваций в промышленности. Участниками выставки и деловой программы форума в разное время становились известные компании более чем 30 стран.