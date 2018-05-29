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29.05.2018 10:12
Рубрика: Экономика

Бензин за неделю подорожал почти на рубль

Текст: Елена Березина
За неделю с 21 по 27 мая резко выросли розничные цены на бензин. Так, стоимость литра АИ-92 выросла до 40,76 рубля (+ 76 копеек), а АИ-95 достигла 43,6 рубля (+79 копеек).

На 79 копеек подорожал и литр дизеля - до 43,65 рубля. Таковы данные в среднем по России информационно-аналитического центра "Кортес", которые приводит РИА Новости.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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При этом в столице розничные цены на бензин за прошлую неделю выросли почти на рубль. По данным Московской топливной ассоциации, которые приводит агентство, до 42,21 рубля за литр АИ-92, до 45,5 рубля за литр АИ-95 и до 43,99 рубля за литр дизельного топлива.

Неделей ранее, по данным Росстата, АИ-92 стоил в Москве 41,14 рубля, АИ-95 - 44,60 рубля, а дизель - 42,91 рубля.

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