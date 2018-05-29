Новости

Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 21:12
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 21:05
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 21:05
В центре Петербурга загорелся торговый центр 20:44
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 20:38
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 20:29
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 20:10
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 19:58
В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
Фото: "Невилл Долгопупс" из "Гарри Поттера" секретно женился в Италии 17:59
Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей 17:55
Знаменитый шедевр впервые покинет стены Третьяковской галереи 17:53
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая 17:53
В московском метро появятся билеты с Матроскиным и Карлсоном 17:47
Минск и Вена заявили об успешном развитии сотрудничества 17:40
В Нижегородской области задержаны похитители реквизита Киркорова 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 20:38
Рубрика: Экономика

ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже

Текст: Игорь Зубков

Банк России впервые выявил крупный случай инсайдерской торговли валютой на Московской бирже.

Участник валютного рынка Кирилл Семешкин в интересах кипрского брокера Ronin Europe Ltd семь раз покупал по искусственно заниженной цене большие суммы долларов (несколько сотен миллионов долларов) у "Лукойла", используя инсайдерскую информацию, которой обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства "Лукойла" Алексей Бессонов.

Банк России получит новые права в борьбе с инсайдерской торговлей

Последний определял цену и объем продаж валютной выручки нефтяной компании, а также время появления заявок. Каждый раз при этом происходили краткосрочные отклонения пары рубль/доллар на 0,1-0,5% от рыночной цены, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

В результате, по оценке Банка России, Ronin Europe Ltd получила излишний доход в сумме не менее 146 миллионов рублей (они были выведены на Кипр), сопоставимый ущерб действиями Бессонова причинен "Лукойлу", из-за краткосрочных колебаний пары рубль/доллар убытки могли быть причинены также другим участникам торгов и их клиентам.

Этот эпизод относится ко второй половине декабря 2015 года. Банк России практически сразу обнаружил нестандартные сделки, после его запросов брокерам и бирже операции были прекращены, Бессонов уволился из "Лукойла", рассказал Лях. По его словам, Банк России направил материалы расследования в Следственный комитет.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Московская биржа оштрафована за нарушения при обращении к инсайдерам

Согласно УК РФ, неправомерное использование инсайдерской информации наказывается вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, передача инсайдерской информации для неправомерного использования - лишением свободы на срок до шести лет.

Банк России примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, отмечается в его сообщении.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин