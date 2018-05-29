ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже

Банк России впервые выявил крупный случай инсайдерской торговли валютой на Московской бирже.

Участник валютного рынка Кирилл Семешкин в интересах кипрского брокера Ronin Europe Ltd семь раз покупал по искусственно заниженной цене большие суммы долларов (несколько сотен миллионов долларов) у "Лукойла", используя инсайдерскую информацию, которой обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства "Лукойла" Алексей Бессонов.

Последний определял цену и объем продаж валютной выручки нефтяной компании, а также время появления заявок. Каждый раз при этом происходили краткосрочные отклонения пары рубль/доллар на 0,1-0,5% от рыночной цены, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

В результате, по оценке Банка России, Ronin Europe Ltd получила излишний доход в сумме не менее 146 миллионов рублей (они были выведены на Кипр), сопоставимый ущерб действиями Бессонова причинен "Лукойлу", из-за краткосрочных колебаний пары рубль/доллар убытки могли быть причинены также другим участникам торгов и их клиентам.

Этот эпизод относится ко второй половине декабря 2015 года. Банк России практически сразу обнаружил нестандартные сделки, после его запросов брокерам и бирже операции были прекращены, Бессонов уволился из "Лукойла", рассказал Лях. По его словам, Банк России направил материалы расследования в Следственный комитет.

Согласно УК РФ, неправомерное использование инсайдерской информации наказывается вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, передача инсайдерской информации для неправомерного использования - лишением свободы на срок до шести лет.

Банк России примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, отмечается в его сообщении.