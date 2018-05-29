Центробанк понизил евро и поднял доллар

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, 30 мая, снизился на 30,5 копейки - до 72,5 рубля. В то же время официальный курс доллара увеличился на 37,1 копейки - до 62,6 рубля. Более подробные данные приводятся на официальном сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 6,67 копейки - до 67,09 рубля.

Между тем на мировом рынке цены на нефть показали небольшой рост. По данным Интерконтинентальной биржи ICE Futures, июльские контракты на поставку нефти североморской марки Brent подорожали на полпроцента, достигнув отметки в 75,7 доллара за баррель.