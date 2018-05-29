Черчесов: Костяк сборной на ЧМ-2018 уже сформирован

Костяк сборной России по футболу на домашний чемпионат мира-2018 уже сформирован. Об этом сообщил журналистам главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов.

Завтра наша сборная в Инсбруке проведет контрольный матч против команды Австрии. Черчесов отметил, что эта игра еще даст некоторые идеи по составу. Однако в основном наставник уже определился с теми игроками, кто должен выступить на ЧМ-2018. Станислав Саламович в очередной раз пояснил, что главное для него - как игроки проявляли себя в чемпионате и на сборах, и насколько они готовы сейчас.

"Костяк команды уже есть. Будем смотреть не на имена, а на тех, кто действительно готов", - сказал специалист.

Кроме того, Черчесов рассказал о состоянии футболистов, которые в начале сбора были не в оптимальных кондициях. В частности, он сообщил, что набирает форму Артем Дзюба, прибавил и Алан Дзагоев. Сегодня первую тренировку провел Александр Ерохин после того, как пропустил несколько дней.

После матча с австрийцами сборная России вернется домой и 5 июня в Москве проведет контрольную встречу с Турцией. А уже 14 июня она откроет чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией. Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют с Египтом и Уругваем.