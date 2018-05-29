Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
29.05.2018 16:10
Рубрика: Спорт

Черчесов: Костяк сборной на ЧМ-2018 уже сформирован

Текст: Данила Жиляев

Костяк сборной России по футболу на домашний чемпионат мира-2018 уже сформирован. Об этом сообщил журналистам главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов.

Фото: РИА Новости
Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу

Завтра наша сборная в Инсбруке проведет контрольный матч против команды Австрии. Черчесов отметил, что эта игра еще даст некоторые идеи по составу. Однако в основном наставник уже определился с теми игроками, кто должен выступить на ЧМ-2018. Станислав Саламович в очередной раз пояснил, что главное для него - как игроки проявляли себя в чемпионате и на сборах, и насколько они готовы сейчас.

"Костяк команды уже есть. Будем смотреть не на имена, а на тех, кто действительно готов", - сказал специалист.

Кроме того, Черчесов рассказал о состоянии футболистов, которые в начале сбора были не в оптимальных кондициях. В частности, он сообщил, что набирает форму Артем Дзюба, прибавил и Алан Дзагоев. Сегодня первую тренировку провел Александр Ерохин после того, как пропустил несколько дней.

После матча с австрийцами сборная России вернется домой и 5 июня в Москве проведет контрольную встречу с Турцией. А уже 14 июня она откроет чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией. Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют с Египтом и Уругваем.

Новости чемпионата
Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1" 13:32
В России на время чемпионата меняются правила регистрации 12:00
Исландские болельщики приедут на ЧМ-2018 на "Ниве" 28.05.2018
Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 28.05.2018
Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу 28.05.2018

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу

В среду сборная России по футболу проведет первый контрольный матч перед чемпионатом мира. В Инсбруке команда Станислава Черчесова встретится со сборной Австрии. После чего вернется в Москву, и продолжит тренировки на базе в Новогорске

Станислав Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить 27.05.2018

Станислав Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к чемпионату мира. Он отметил состояние отдельных игроков и подчеркнул, что в тренировочном процессе важно не навредить футболистам

Представлена официальная песня ЧМ-2018 25.05.2018

Представлена официальная песня ЧМ-2018

Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу-2018. Ее исполнителями стали Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Артисты выступят с этой композицией перед финальным матчем турнира

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной 22.05.2018

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной

Артем Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной по футболу. После этого он рассказал журналистам о том, что чувствует себя на 600 процентов в национальной команде, и поделился мнением, как должна играть сборная на ЧМ