Что посмотреть на ТВ к юбилею Александра Абдулова

29 мая исполняется 65 дет со дня рождения любимого многими артиста Александра Абдулова. К дате телеканалы подготовили ряд премьер.

Новый документальный фильм "Александр Абдулов "С любимыми не расставайтесь" - на Первом канале 2 июня в 10:15. Считается, что Абдулов не оставил мемуаров. Это так. Но актер собирался написать книгу - он делал очерки, заметки, просто не успел закончить… После его смерти друзья собрали все записи актера и издали их под названием: "Хочу остаться легендой". В фильме отрывки из этой книги прочитает актер Станислав Бондаренко, который сыграл героя Абдулова в телесериале "Капкан".

Абдулова не стало 10 лет назад, а мифы и споры о его противоречивой натуре не утихают и сегодня. Всю свою жизнь Абдулов разрушал амплуа героя-любовника. Но Никита в "Карнавале", Иван в "Чародеях", Володя в "Самой обаятельной и привлекательной" продолжали иссушать девичьи сердца. Однако Абдулову хотелось остаться в памяти актером, который может сыграть все. Он нарочно уродовал себя париками и гримасами на съемках "Формулы любви", согласился играть матерого уголовника в комедии "За прекрасных дам!", мошенника в "Гении". А в 2005-м году актер сыграл долгожданную роль Коровьева в сериале "Мастер и Маргарита". В фильме принимают участие: Марк Захаров, Алла Сурикова, Марк Рудинштейн, Григорий Мартиросьян, Александра Яковлева, Леонид Ярмольник, Михаил Боярский. А также Юлия Абдулова - жена, Ирина Алферова - актриса, первая жена, Татьяна Лейбель и Лариса Штейман - женщины, с которыми Абдулова связывали непростые отношения.

В картине будет рассказано и о дочери Абдулова, 10-летней Жене, которая уже успела сняться в кино у Аллы Суриковой "Любовь и Сакс". Девочка очень похожа на папу: энергичная, непоседливая, ведет свой блог в интернете. Трансляцию вечера памяти Александра Абдулова, что пройдет 29 мая в театре "Ленком", Первый канал покажет 2 июня в 18:15. Ведущие - Ирина Алферова и Леонид Ярмольник. Зрители вновь увидят любимого артиста в отрывках из кинофильмов и спектаклей с его участием ("Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Юнона и Авось", "Черная роза - эмблема печали", "Карнавал", "Гений", "Убить дракона", "Пролетая над гнездом кукушки", "Поминальная молитва" и др.). В вечере памяти Абдулова также приняли участие: Марк Захаров, Сергей Степанченко, Александр Лазарев, Филипп Янковский, Лариса Долина, Игорь Бутман, Александр Розенбаум, Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, Дмитрий Певцов, Евгения Симонова, Инна Чурикова, Алла Пугачева, Александр Збруев и другие.

К памятной дате подготовились и на канале "Россия К". 29 мая (11:10, повтор в 00:40) в рубрике "ХХ ВЕК" - передача о жизни и творчестве Александра Абдулова - "Богема". Авторская программа Татьяны Пауховой.1994". Автор приглашает на съемочную площадку фильма "Поцелуй" режиссера Романа Балаяна. Телезрители станут свидетелями съемочного процесса, в перерывах которого журналист ведет интересный, искренний, доверительный разговор со своим героем. Программа "Острова" (2 июня, 18:55) снималась за несколько лет до случившейся с актером трагедии. Александр Абдулов был полон сил, строил новые планы... Сразу после программы - 2 июня в 19:30 в эфире телеканала "Россия К"- художественный фильм "Формула любви" режиссера Марка Захарова.