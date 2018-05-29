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29.05.2018 15:45
Рубрика: Власть

Для Росгвардии показали лучшую в РФ технику, оружие и форму

Текст: Михаил Фалалеев
Уникальные разработки 124 отечественных предприятий увидели офицеры Росгвардии и полиции в подмосковной Балашихе на территории учебного центра Отдельной дивизии оперативного назначения. Здесь прошел второй научно-технический форум "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".

На 14 тематических направлениях, так называемых кластерах, можно было увидеть новейшие разработки российских фирм - от знаменитых НИИ и оборонных концернов типа "Калашникова", до небольших, но очень продвинутых лабораторий. То, что здесь показывали, зачастую существует в единичном экземпляре, а за возможность покопаться в "начинке" этих изделий и понять принцип работы иностранные компании не пожалели ли бы миллионы долларов. 

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Вот, например, электронно-оптический прибор, который одновременно и прицел, и целеуказатель, и дальномер и многое чего еще. По мощности он в несколько раз превосходит приборы, установленные на новейших танках. Но предназначен "всего лишь" для стрелкового оружия. Промахнуться с ним невозможно - он подведет точку прицеливания - это такой треугольничек - в каком бы положении стрелок ни находился, даже если тот лежит на боку или на спине. Остается только нажать на спусковой крючок. Причем, найдет цель в любую погоду и степень задымления за полтора десятка километров. Пока еще ни одна снайперская винтовка на такое расстояние не стреляет. Вот уж действительно, прицел в будущее. 

И таких чудес здесь много. Есть бронебойные пули для гладкоствольных ружей, от которых не спасет никакой бронежилет. Есть огнеупорные накидки - и человека защитит от огня, и можно очаг возгорания потушить. Есть автоматические хлебопекарни, умещающиеся в кузове ЗиЛа, способные за день досыта накормить свежим хлебом развернутый полк, то есть - две - три тысячи человек.

Фото: Алексей Брусилов
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Не факт, что из представленных шести десятков разнообразной техники, свыше полусотни видов стрелкового оружия, различных боеприпасов и прицельных комплексов, систем охраны объектов, многоцелевых летательных аппаратов и беспилотных комплексов, технических средствах медицинской службы, радиационной, химической и бактериологической защиты и разведки, специальной радиоэлектроники и многого другого все обязательно окажется в арсенале Росгвардии.  Выберут только самое лучшее. 

Что важно, тестируют изделия не только генералы, но и младшие офицеры и даже рядовые. Например, солдаты научной роты. Благо, на армейском полигоне нет ограничений. Они примеряют новую форму, усаживаются в кабины автомобилей, стреляют из автоматов и снайперских винтовок, запускают квадрокоптеры, испытывают сигнальные ракеты и свето-шумовые гранаты. вращают башни с пулеметами и скорострельными пушками. В том числе и по их отзывам будут приниматься решения, что из представленного на выставке действительно необходимо росгвардейцам. 

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