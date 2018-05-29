Ученые рассказали о бесполезности популярных витаминных добавок

Канадские медики из Университета Торонто выяснили, что большинство популярных витаминных добавок являются бесполезными для организма "пустышками", передает Science Daily.

- Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от наиболее распространенных добавок, которые люди активно используют. Было установлено, что если вы хотите, например, использовать поливитамины, витамин D, кальций или витамин C, это не наносит вреда, но также нет каких-либо преимуществ, - говорит ведущий автор исследования доктор Дэвид Дженкинс.

Специалист ссылается на анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год, в ходе которого и была установлена бесполезность "витаминов" для профилактики сердечно-сосудисиых заболеваний, инсульта и других недугов.

Некоторую эффективность для сердца в ходе исследования продемонстрировало разве что сочетание фолиевой кислоты и витамина B.

В связи с чем специалисты посетовали получать все необходимые для организма витамины и микроэлетенты, питаясь здоровой едой.

Данных, которые бы показали, что есть что-то столь же эффективное как необработанные растительные продукты, включая овощи, фрукты и орехи, пока нет, отметили исследователи.