Новости

Набиуллина предложила создать ассоциацию по поддержке финграмотности 14:27
Катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста 14:25
Видео: В игре с "Вегасом" шайба угодила Овечкину в лицо 14:20
Названы самые популярные для летнего отдыха с детьми курорты РФ 14:20
В Приморье уволили учительницу, заставившую мальчика чистить зубы 14:20
В Петербурге полицейский не узнал Бориса Гребенщикова после концерта 14:17
В Иркутске из горящего ТЦ эвакуировали 600 посетителей 14:15
Макей назвал отношения с РФ базовым элементом внешней политики Беларуси 14:10
Ученые рассказали о бесполезности популярных витаминных добавок 14:09
Иран отверг требование США свернуть ракетную программу 14:06
Новый закон о "резиновых" квартирах примут в июле 14:00
Роберт Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград" 13:58
"Мисс Татарстан" обвинила полицейских в нападении 13:58
В Забайкалье вертолет Ми-2 экстренно сел из-за пожара в двигателе 13:52
В Кремле прокомментировали израильский паспорт Абрамовича 13:51
Центробанк понизил евро и поднял доллар 13:48
В Москве на 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности 13:48
Под Пензой лось стал причиной тройного ДТП 13:35
Фото: актриса Кейли Брук взбудоражила таблоиды своей грудью 13:35
В Армянск перебросят воду Тайганского водохранилища 13:33
Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1" 13:32
Путин назначил Моора врио губернатора Тюменской области 13:25
Нижегородский зоопарк в парке "Швейцария" закроют 13:25
Лавров: Обвинения в адрес России по сбитому Boeing некорректны 13:16
Песков прокомментировал расследование Мюллера поговоркой 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 14:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о бесполезности популярных витаминных добавок

Текст: Оксана Грибанова

Канадские медики из Университета Торонто выяснили, что большинство популярных витаминных добавок являются бесполезными для организма "пустышками", передает Science Daily.

Фото: depositphotos.com
Ученые открыли новое полезное свойство йогуртов

- Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от наиболее распространенных добавок, которые люди активно используют. Было установлено, что если вы хотите, например, использовать поливитамины, витамин D, кальций или витамин C, это не наносит вреда, но также нет каких-либо преимуществ, - говорит ведущий автор исследования доктор Дэвид Дженкинс.

Специалист ссылается на анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год, в ходе которого и была установлена бесполезность "витаминов" для профилактики сердечно-сосудисиых заболеваний, инсульта и других недугов.

Некоторую эффективность для сердца в ходе исследования продемонстрировало разве что сочетание фолиевой кислоты и витамина B.

В связи с чем специалисты посетовали получать все необходимые для организма витамины и микроэлетенты, питаясь здоровой едой.

Данных, которые бы показали, что есть что-то столь же эффективное как необработанные растительные продукты, включая овощи, фрукты и орехи, пока нет, отметили исследователи.

Главное сегодня

Число жертв бельгийского стрелка выросло до трех
В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет
В Баку открыли Южный газовый коридор
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка