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Рубрика: Экономика

Портрет пласта в 3D

Ноутбук повысит добычу нефти
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Найти нефть - большое искусство. Не меньшее - уметь ее правильно взять. Сами нефтяники говорят, что в ряде скважин из-за неправильной добычи может оставаться до половины, а то до 70 процентов имеющегося в пласте углеводород.

Одним из самых распространенных методов добычи - закачка в породы воды или сжатого газа, которые "выталкивают" нефть. А вот тут требуется настоящее мастерство, а главное знания. Знания о пласте, о породах, где он расположен, их проницаемости и т.д. Обычно для этого с глубины извлекаются образцы, которые изучаются в лаборатории. Процедура дорогая, длится несколько месяцев.

Фото: depositphotos
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Сегодня ученые при изучении залежей переходят на цифру. На компьютере они создают модель породы и процесса вытеснения нефти водой. Плюсы такой "добычи" очевидны. Во-первых, требуется гораздо меньше времени, но главное на модели можно проиграть самые разные сценарии добычи и выбрать оптимальный.

С подобными моделями уже работают ведущие компании мира. Но есть один существенный минус - такой подход по карману очень немногим, влетает в копеечку. Дело в том, что справиться с расчетами под силу только суперкомпьютерам. Иным путем пошла группа ученых из Института динамики геосфер РАН, Института физики Земли РАН и Почвенного института имени В.В. Докучаева РАН, а также МГУ, Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и Австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований. Ученые создали программу, которая не требует таких мощных вычислительных ресурсов, но работает значительно быстрее. Она рассчитывает проницаемость на основе 3D-изображений горной породы, полученных на рентгеновском томографе. Такой вариант на порядок эффективнее существующих сегодня программ для суперкомпьютеров. Для расчетов можно использовать обычный компьютер и даже ноутбук.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ).

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