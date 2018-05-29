Двое полицейских убиты во время перестрелки в Бельгии

Двое полицейских убиты в результате перестрелки в бельгийском Льеже. Об этом сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, стрельбу открыл неизвестный мужчина в кафе на бульваре Аврой в центре города. После он взял в заложники женщину и укрылся в здании лицея, который находился рядом с местом инцидента.
Полиция ликвидировала нападавшего, передает бельгийская радиостанция.
#BREAKING: 2 killed after a man opens fire at a police patrol in #Liege #Belgium, takes a woman hostage; the assailant reportedly 'neutralized' pic.twitter.com/J9gOqRKVKm— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 29, 2018