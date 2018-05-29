Двое полицейских убиты во время перестрелки в Бельгии

Двое полицейских убиты в результате перестрелки в бельгийском Льеже. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, стрельбу открыл неизвестный мужчина в кафе на бульваре Аврой в центре города. После он взял в заложники женщину и укрылся в здании лицея, который находился рядом с местом инцидента.

Полиция ликвидировала нападавшего, передает бельгийская радиостанция.