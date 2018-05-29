Об этом шла речь на ежегодной конференции "Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ". Региональные центры сейчас имеют разные формы и ставят перед собой разные задачи. Минэкономразвития хочет унифицировать подход.
"Мы предложим законодательное закрепление статуса за центрами с возможностью передачи части полномочий от госвласти регионов в эти центры, - рассказал директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Дмитрий Вахруков. - Мы считаем, что обособление процессов повышения энергоэффективности от прочих, не свойственных этому процессу задач сделает выполнение мероприятий плана более эффективным, контролируемым и прогнозируемым".
Второе направление - софинансирование проектов. Речь о поддержке региональных программ капремонта для повышения энергоэффективности зданий.
"На эти мероприятия мы предложили правительству выделить до 23 миллиардов рублей ежегодно, что составляет около десяти процентов всего объема программ капремонта", - рассказал Вахруков. Отдельно минэкономразвития предлагает софинансировать общие программы регионов по повышению энергоэффективности. Предполагается конкурсный отбор, базовый критерий которого - снижение удельной энергоемкости на каждый рубль господдержки.
Третье направление - поддержка проектов на ВИЭ. Сейчас на финальной стадии находится согласование проекта постановления правительства о концессиях по строительству генерации на ВИЭ или нескольких видах ресурсов в изолированных энергосистемах. По окончании срока окупаемости концессионер продолжит отвечать за содержание станции, а за счет субсидирования тарифов для конечных потребителей плата не вырастет.
Четвертое направление - развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии, что Вахруков считает самым сложным. В середине мая минэнерго сообщало, как оно видит законопроект кабмина на эту тему. Вахруков назвал поправки ко второму чтению очень спорными, но признал необходимость работы в этом направлении.