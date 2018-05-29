Энергоемкость российской экономики к 2025 году должна сократиться на 12 процентов, к 2030 году - на 23 процента. Это предусматривает комплексный план правительства по повышению энергоэффективности. Первое (и приоритетное) направление работы - поддержка региональных центров энергосбережения. Они должны стать основой выполнения плана.

Об этом шла речь на ежегодной конференции "Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ". Региональные центры сейчас имеют разные формы и ставят перед собой разные задачи. Минэкономразвития хочет унифицировать подход.

"Мы предложим законодательное закрепление статуса за центрами с возможностью передачи части полномочий от госвласти регионов в эти центры, - рассказал директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Дмитрий Вахруков. - Мы считаем, что обособление процессов повышения энергоэффективности от прочих, не свойственных этому процессу задач сделает выполнение мероприятий плана более эффективным, контролируемым и прогнозируемым".

Второе направление - софинансирование проектов. Речь о поддержке региональных программ капремонта для повышения энергоэффективности зданий.

Регионам могут ежегодно выдавать 23 миллиарда рублей на энергоэффективный капремонт

"На эти мероприятия мы предложили правительству выделить до 23 миллиардов рублей ежегодно, что составляет около десяти процентов всего объема программ капремонта", - рассказал Вахруков. Отдельно минэкономразвития предлагает софинансировать общие программы регионов по повышению энергоэффективности. Предполагается конкурсный отбор, базовый критерий которого - снижение удельной энергоемкости на каждый рубль господдержки.

Третье направление - поддержка проектов на ВИЭ. Сейчас на финальной стадии находится согласование проекта постановления правительства о концессиях по строительству генерации на ВИЭ или нескольких видах ресурсов в изолированных энергосистемах. По окончании срока окупаемости концессионер продолжит отвечать за содержание станции, а за счет субсидирования тарифов для конечных потребителей плата не вырастет.

Четвертое направление - развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии, что Вахруков считает самым сложным. В середине мая минэнерго сообщало, как оно видит законопроект кабмина на эту тему. Вахруков назвал поправки ко второму чтению очень спорными, но признал необходимость работы в этом направлении.