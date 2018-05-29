Новости

В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 21:17
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 21:12
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 21:05
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 21:05
В центре Петербурга загорелся торговый центр 20:44
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 20:38
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 20:29
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 20:10
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 19:58
В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
Фото: "Невилл Долгопупс" из "Гарри Поттера" секретно женился в Италии 17:59
Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей 17:55
Знаменитый шедевр впервые покинет стены Третьяковской галереи 17:53
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая 17:53
В московском метро появятся билеты с Матроскиным и Карлсоном 17:47
Минск и Вена заявили об успешном развитии сотрудничества 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 20:26
Рубрика: Экономика

Да прибудет сила тока

Повышением энергоэффективности займутся региональные центры
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Энергоемкость российской экономики к 2025 году должна сократиться на 12 процентов, к 2030 году - на 23 процента. Это предусматривает комплексный план правительства по повышению энергоэффективности. Первое (и приоритетное) направление работы - поддержка региональных центров энергосбережения. Они должны стать основой выполнения плана.

Об этом шла речь на ежегодной конференции "Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ". Региональные центры сейчас имеют разные формы и ставят перед собой разные задачи. Минэкономразвития хочет унифицировать подход.

Глава Минэнерго РФ: Геополитика поднимает цену нефти на 5-7 долларов

"Мы предложим законодательное закрепление статуса за центрами с возможностью передачи части полномочий от госвласти регионов в эти центры, - рассказал директор департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Дмитрий Вахруков. - Мы считаем, что обособление процессов повышения энергоэффективности от прочих, не свойственных этому процессу задач сделает выполнение мероприятий плана более эффективным, контролируемым и прогнозируемым".

Второе направление - софинансирование проектов. Речь о поддержке региональных программ капремонта для повышения энергоэффективности зданий.

Регионам могут ежегодно выдавать 23 миллиарда рублей на энергоэффективный капремонт

"На эти мероприятия мы предложили правительству выделить до 23 миллиардов рублей ежегодно, что составляет около десяти процентов всего объема программ капремонта", - рассказал Вахруков. Отдельно минэкономразвития предлагает софинансировать общие программы регионов по повышению энергоэффективности. Предполагается конкурсный отбор, базовый критерий которого - снижение удельной энергоемкости на каждый рубль господдержки.

В Министерстве энергетики назвали вариант пересмотра сделки ОПЕК+

Третье направление - поддержка проектов на ВИЭ. Сейчас на финальной стадии находится согласование проекта постановления правительства о концессиях по строительству генерации на ВИЭ или нескольких видах ресурсов в изолированных энергосистемах. По окончании срока окупаемости концессионер продолжит отвечать за содержание станции, а за счет субсидирования тарифов для конечных потребителей плата не вырастет.

Четвертое направление - развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии, что Вахруков считает самым сложным. В середине мая минэнерго сообщало, как оно видит законопроект кабмина на эту тему. Вахруков назвал поправки ко второму чтению очень спорными, но признал необходимость работы в этом направлении.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин