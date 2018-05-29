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29.05.2018 00:58
Рубрика: В мире

Флорида попала под удар шторма "Альберто"

Шторм "Альберто", возникший в Мексиканском заливе, в понедельник обрушился на американский штат Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет 20,3 метра в секунду.

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"Центр "Альберто" достиг суши около города Лагуна-Бич, штат Флорида. Сильные осадки и подтопления зарегистрированы в ряде районов полуострова Флорида", - приводит ТАСС сообщение Национального центра по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами.

Ранее стало известно, что к 12:00 по местному времени (19:00 по московскому времени) более 2,6 тысячи домов во Флориде остались без электроэнергии.

Субтропический шторм "Альберто" движется в северном направлении со скоростью 4,2 метра в секунду. По расчетам метеорологов, стихия достигнет штата Алабама в ближайшие часы, штата Теннесси - во вторник, а района Великих озер - в четверг.

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