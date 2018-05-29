ФНС объяснила, как закрыть свое дело и не оказаться в должниках

Федеральная налоговая служба дала рекомендации индивидуальным предпринимателям, решившим закрыть свой бизнес.

Сегодня в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС, зарегистрировано более 2,3 миллиона индивидуальных предпринимателей. При этом более 800 тысяч - вновь зарегистрированные. Чаще всего ИП относятся к малому или микробизнесу с годовым оборотом до 75 миллионов рублей и занимаются торговлей и оказанием бытовых услуг населению. По закону индивидуальный предприниматель в России не может открыть банк, страховую или туристическую контору. По статистике ИП существует не более 3-3,5 года. Далее либо закрывается, либо переходит в статус юрлица.

В ФНС напоминают, что нельзя просто взять и прекратить деятельность. Для этого существует целый комплекс процедур. Прежде всего следует завершить трудовые отношения с сотрудниками, снять с учета контрольно-кассовую технику, произвести расчеты с кредиторами, уничтожить печать (при ее наличии).

"Перед тем как закрыть ИП, рекомендуется узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам - последние должны быть погашены в любом случае, - подчеркнули в ФНС. - Даже после ликвидации бизнеса физическое лицо не освобождается от уплаты налогов, штрафов, страховых взносов и других долгов, полученных во время его деятельности в качестве ИП. Взыскание долгов может быть осуществлено за счет имущества, принадлежащего физлицу, через службу судебных приставов".

И только после этого подать в налоговый орган, который осуществлял регистрацию ИП, заявление о прекращении деятельности, а также заплатить госпошлину, которая составляет 160 рублей.