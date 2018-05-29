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Фото: "Невилл Долгопупс" из "Гарри Поттера" секретно женился в Италии

Новость 29.05.2018, 17:59 | Текст: Олег Усков

28-летний английский актер Мэттью Льюис, в первую очередь известный ролью Невилла Долгопупса в серии фильмах о Гарри Поттере, почти секретно женился на своей подруге Анджеле Джонс. Об этом сообщил People.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Отмечается, что о факте бракосочетания "Долгопупса" общественность узнала едва ли не случайно - после того, как Льюис шутливо посетовал в социальных сетях, что ему пришлось уже дважды пропустить шоу Arctic Monkeys. Первый раз - в Лос-Анджелесе, второй - когда они были на гастролях в Италии.

Причем последний - по причине, что Джонс принудила его-де взять ее в жены.

🇬🇧🇺🇸

Публикация от Matthew Lewis (@mattdavelewis)

Льюис и Джонс познакомились зимой 2016 года на вечеринке в парке "Волшебный мир Гарри Поттера", где девушка работала (Анджела - менеджер, отвечающий за организацию разного рода мероприятий на студии Universal), и осенью того же года объявили о помолвке.

Мэттью Льюис родился в 1989 году в Уэст-Йоркшире. Первую роль получил в пять лет - в телесериале.

Среди других работ - сериалы "Улица Потрошителя", "Дэлзил и Пэскоу", мелодрама с "Матерью Драконов" Эмилией Кларк "До встречи с тобой".

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