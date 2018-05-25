На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Эмилия Кларк заинтриговала рассказом о концовке "Игры престолов"

Новость 25.05.2018, 15:24 | Текст: Олег Усков

31-летняя английская актриса Эмилия Кларк, на днях зарекомендовавшая себя на поприще альтернативного языкознания, продолжает веселить публику.

Издание DigitalSpy приводит пару будоражащих реплик "кхалиси" касательно финального, восьмого сезона "Игры престолов", съемки которой как раз сейчас проходят.

Фото: kinopoisk.ru
Актер из "Игры престолов" признан самым сильным человеком планеты

Когда нам его покажут - по-прежнему тайна, но уже неоднократно было заявлено: грядет "бомба" (ну да кто бы сомневался!).

Ресурс цитирует интервью актрисы "глянцу" Vanity Fair, в котором Эмилия рассказала, что последние сцены с участием ее героини уже отсняты, и… то, что там совершила Дейенерис - действительно нечто из ряда вон выходящее. Настоящий шок. (Актриса выразилась гораздо крепче.)

По словам Кларк, от завершающей сцены у зрителя во рту надолго останется "послевкусие" - и не самое приятное. Поскольку это уже совсем не та Дейенерис, за становлением которой мы наблюдали все эти годы.

"Как увидите - поймете, о чем я", - дальше некуда заинтриговала актриса. 

Не дав, разумеется, вообще никаких намеков.

"Господи, да что там может быть еще страннее, чем инцест с племянником?", - вяло рассуждает ресурс. Имея ввиду соитие Дейненерис и Джона Сноу в конце седьмого сезона. Словно запамятовав, что инцест в мире Семи Королевств - это как "здрасьте" сказать.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Джон Малкович сыграет Пуаро в новой экранизации Агаты Кристи 11:31
Вышли трейлер и постер нового вестерна "Братья Систерс" 11:16
"Дэдпул" сыграет у Майкла Бэя в самом дорогом проекте Netflix 24.05.2018
#сериалы
Фото: youtube.com/ HBO
Видео: две одинаковые сцены из "Мира Дикого Запада" в разных декорациях 24.05.2018
Вышел новый трейлер сериала о знаменитом ученом-оккультисте 24.05.2018
Продюсер "Зловещих мертвецов" рассказал о возможном продолжении 24.05.2018
#фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Видео: музыку из "Игры престолов" сыграли на бумажном пианино 24.05.2018
Книга Джорджа Мартина "Ледяной дракон" получит экранизацию 24.05.2018
Журнал Billboard назвал Эда Ширана лучшим артистом 21.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.