Эмилия Кларк заинтриговала рассказом о концовке "Игры престолов"

31-летняя английская актриса Эмилия Кларк, на днях зарекомендовавшая себя на поприще альтернативного языкознания, продолжает веселить публику.

Издание DigitalSpy приводит пару будоражащих реплик "кхалиси" касательно финального, восьмого сезона "Игры престолов", съемки которой как раз сейчас проходят.

Когда нам его покажут - по-прежнему тайна, но уже неоднократно было заявлено: грядет "бомба" (ну да кто бы сомневался!).

Ресурс цитирует интервью актрисы "глянцу" Vanity Fair, в котором Эмилия рассказала, что последние сцены с участием ее героини уже отсняты, и… то, что там совершила Дейенерис - действительно нечто из ряда вон выходящее. Настоящий шок. (Актриса выразилась гораздо крепче.)

По словам Кларк, от завершающей сцены у зрителя во рту надолго останется "послевкусие" - и не самое приятное. Поскольку это уже совсем не та Дейенерис, за становлением которой мы наблюдали все эти годы.

"Как увидите - поймете, о чем я", - дальше некуда заинтриговала актриса.

Не дав, разумеется, вообще никаких намеков.

"Господи, да что там может быть еще страннее, чем инцест с племянником?", - вяло рассуждает ресурс. Имея ввиду соитие Дейненерис и Джона Сноу в конце седьмого сезона. Словно запамятовав, что инцест в мире Семи Королевств - это как "здрасьте" сказать.