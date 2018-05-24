Видео: музыку из "Игры престолов" сыграли на бумажном пианино

И без того практически нескончаемая коллекция разного рода удивительных кавер-версий основной музыкальной темы фэнтезийного эпика "Игры престолов" пополнилась очередным экстравагантным и комичным прочтением новой классики.

Как сообщает Screen Rant, в этот раз Рамин Джавади, автор нетленки, исполнил ее на Nintendo Labo - картонном (буквально) детском игровом конструкторе, который некоторые профильные издания уже успели окрестить одной из самых безумных и нелепых "примочек" года.

Как видим, Рамин, хоть местами и выглядел слегка смущенным получаемыми результатами, в целом явно позабавился, пробуя разные варианты наигрышей и сведения композиции на картонной "пианинке", издающей уморительные звуки.

"Уникальные и определенно заслуживающие внимания", - полагает издание.

Что особо ценно, если вспомнить, какая утробная атмосфера тотальной живодёрни царит в сериале.

"Интересно… Хочу себе такую", - подытожил музыкант.

Джавади - 43-летний ирано-немецкий композитор, родился в Дуйсбурге. Его отец - эмигрант из Ирана, обучался медицине в Мюнхене, затем работал хирургом. Рамин - ученик глыбы киномузыки Ханса Циммера, бывший его ассистент, помогавший ментору на фильмах "Бэтмен: Начало" и "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины".

Из самостоятельных саундтреков Джавади стоит назвать "Варкрафт", "Железного человека", "Тихоокеанский рубеж", "Блэйд: Троица", сериалы "Побег" и "Мир Дикого Запада".

За работу над "Железным человеком" Джавади номинировался на "Грэмми" в категории "Лучший саундтрек к фильму, телесериалу или другому проекту".

К слову, когда нам покажут заключительный, восьмой сезон GOT - по-прежнему неизвестно.