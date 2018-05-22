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Появилось видео о создании "японского" эпизода "Мира Дикого Запада"

Новость 22.05.2018, 10:59 | Текст: Генри Достоевский

Появилась фичуретка о создании только что вышедшего "японского" эпизода для сериала "Мир Дикого Запада".

Интригу по поводу японского сеттинга создатели "Мира Дикого Запада" Джонатан Нолан и Лиза Джой нагнетали и ранее - сообщали о красивых костюмах, элегантном оружии и возможных отсылках к своим любимым фильмам.

По словам Нолана и Джой, это был особый мир, особые правила, больше похожие на сон наяву. Почти весь ролик актеры и создатели эпизода подчеркивают, что это сделано в духе каноничных фильмов известного режиссера Акиры Куросавы и что они очень гордятся полученным результатом соединения двух культур.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: как создавали динозавров в "Мире Юрского периода 2"

Сложно не отметить, насколько кропотливо подошли художники и декораторы к созданию мира дайме, ниндюзу, мэцуке (полицейский соглядатай) и гейш, оказавшемуся весьма требовательным к деталям (это уже можно оценить по тому, как тщательно прибивают каждый лепесток сакуры или аккуратно разложенным камешкам на крышах).

По сути, японский парк - это зеркальное отражение городка Sweetwater, но с очевидными культурными изменениями: от чайных церемоний и архитектурных особенностей до поведения горожан.

Помимо этого, авторы сериала добивались "зеркальности" не только антуража, но и конкретных сцен. Также учитывалось и то, что Мэйв - это не часть японского парка, поэтому кимоно для нее было подготовлено стилистически иное.

Отдельного труда стоили тренировки "андроидов" самурайской эпохи Эдо, которые бы создавали для посетителей парка сильные ощущения от нападения с оружием, ибо особая сложность была в том, что лезвие нужно вовремя остановить, т.к. робот не может покалечить гостя парка.

Также стоит отметить сцену с отрубленной головой сегуна, которая стала предметом отдельной гордости дизайнеров, приложивших немалые усилия, чтобы максимально достоверный "труп" и спецэффекты выглядели в кадре убедительно.

Напомним также, что Джонатан Нолан и Лиза Джой поработают над экранизацией отца киберпанка Уильяма Гибсона "Периферийные устройства".

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Фото: www.kinopoisk.ru
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