ФТС: Система tax free заработала в ручном режиме

На первом этапе, при выезде иностранного гражданина, таможенник на чеке tax free проставляет оттиск личной номерной печати, проверив паспорт выезжающего и его товар.

Эта система рассчитана на всех иностранных лиц, кроме стран ЕАЭС, сообщил в интервью "Российской газете" первый заместитель главы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

"На втором этапе будет производиться электронное подтверждение вывоза товаров, - уточнил он. - Конечно, это потребует определенных затрат на доработку программных средств, которые обеспечивают информационное взаимодействие с ФНС России и уполномоченным оператором, а также на оборудование автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет".

Система tax free уже внедрена на московском авиаузле (Внуково, Шереметьево, Домодедово), в Санкт-Петербурге (Пулково) и в Сочи. Через некоторое время она заработает во всех городах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу.

Полностью интервью с первым заместителем главы ФТС Русланом Давыдовым читайте в номере "Российской газеты" за 30 мая 2018 года.