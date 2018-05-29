Главы Совфеда и Сената Франции призовут Иран сохранить СВПД

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонную беседу с главой Сената Французской Республики Жераром Ларше, в ходе которой они договорились направить послания в адрес спикера иранского парламента Али Лариджани с призывом сохранить приверженность принципам Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана (СВПД). Отчет о беседе распространила во вторник пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко и Ларше подтвердили, что Россия и Франция выступают с единых позиций за сохранение СВПД, поскольку ему нет альтернативы, а выход из соглашений создает угрозу режиму нераспространения ядерного оружия и мировой безопасности в целом. "Собеседники договорились направить свои послания в адрес Али Лариждани - председателя Меджлиса Ирана - с призывом к коллегам максимально содействовать по парламентской линии сохранению приверженности иранской стороной принципам, заложенным в СВПД по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Также в ходе беседы обсуждались итоги официального визита в Россию президента Французской Республики Эмманюэля Макрона и его участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, в рамках которого был подписан пакет совместных документов, направленных на развитие российско-французского сотрудничества.

Стороны подробно обменялись мнениями по вопросам российско-французского межпарламентского взаимодействия, приветствовали активизацию консультаций по линии профильных комитетов, которые подготовили совместный доклад "Россия и Франция - восстановление доверия через парламентский диалог". Валентина Матвиенко и Жерар Ларше договорились продолжить работу в этом направлении и подготовить предложения по тематике совместного парламентского доклада в следующем году.