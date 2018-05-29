Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией

Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Тбилиси раскритиковал правительство Башара Асада, назвав его решение "незаконным", и призвал международное сообщество отреагировать.

Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирией.

В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает "общее стремление развивать отношения во всех областях". МИД Южной Осетии заявил о стремлении к "установлению и развитию масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества" с Сирией.

До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Тувалу. Напомним, дипломатические отношения между Грузией и Сирией были установлены в 1994 году.