Иноагенты не смогут проводить антикоррупционную экспертизу

Кроме того, международные и иностранные организации и граждане с судимостью не смогут участвовать в независимой антикоррупционной экспертизе правовых актов или их проектов, гласят поправки. Аналогичный запрет предусмотрен и для граждан, уволенных в связи с утратой доверия. Под поправки также попали граждане, работающие в органах и организациях исполнительной власти, в том числе на уровне регионов и местного самоуправления.

Физлица и юрлица, которые входят в этот список, не смогут получить официальный статус независимого эксперта, аккредитованного Минюстом России.

В кабмине объяснили ограничения для НКО-иноагентов соображениями "недопущения возможности влияния на социальные и политические институты российского общества". Также речь о защите основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержании общественного порядка, говорится в сопроводительных материалах.

Законопроект будет способствовать дальнейшему совершенствованию и повышению результативности деятельности независимых экспертов, считают разработчики.