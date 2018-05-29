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29.05.2018 18:04
Рубрика: Экономика

Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ

Текст: Татьяна Шадрина

Около 200 запросов поступило от владельцев иностранных самолетов на внутрироссийские полеты во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Фото: depositphotos.com
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Всем им дано добро, отметил в рамках пресс-конференции посвященной правилам въезда транспорта в города-организаторы чемпионата генеральный директор "Транспортной дирекции-2018" Кирилл Поляков.

Он отметил, что речь идет о разных типах судов от небольших бортов вместимостью от 6 до 12 пассажиров и больших самолетов для перевозки целых команд болельщиков. Поляков напомнил, что каботаж (перевозки внутри страны иностранными авиакомпаниями) разрешен на время Чемпионата мира.

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