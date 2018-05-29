Иран отверг требование США свернуть ракетную программу

Никто в мире, включая США, не сможет заставить Иран свернуть национальную ракетную программу. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хоссейн Салами.

"Они считают, Иран должен прекратить свою ракетную программу. Однако не могут заставить нас сделать это. Никто не может уничтожить наш ракетный потенциал, а те, кто боятся, пусть ищут себе укрытия", - сказал Салами, слова которого приводит агентство Tasnim.

Представитель КСИР также рассказал о росте влияния Исламской Республики на Ближнем Востоке, что вызывает крайнее недовольство в Вашингтоне.

"Мы стали настолько сильнее, что они (США - прим. "РГ") требуют, чтобы мы сократили свое присутствие в регионе. Это значит, что они не могут ничего с этим поделать", - считает Салами.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео 21 мая выдвинул Тегерану ультиматум в отношении его региональной политики и ракетно-ядерной программы, пригрозив в противном случае ввести в отношении Исламской Республики "самые жесткие санкции в истории". Помпео потребовал от Ирана пересмотреть политику в регионе Ближнего Востока, призвал отказаться от поддержки шиитской группировки "Хезболла", а также допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Последнее и так предусмотрено многосторонним международным соглашением по иранской ядерной программе, из которого президент США Дональд Трамп вышел в одностороннем порядке.