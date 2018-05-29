Исследование: Ежегодно Россия теряет от наркомании 3,8% ВВП

Ежегодно Россия теряет от наркомании 3,8% ВВП или 3,6 триллиона рублей. Это показали расчеты экспертов федерального проекта "Трезвая Россия".

В стране сегодня примерно пять миллионов человек являются наркозависимыми, 30 процентов из них наиболее проблемны.

Как показал "Антинаркотический рейтинг регионов-2018", хуже всего дела с наркоманией обстоят на Дальнем Востоке. Самым проблемы регионом стал Приморский край, на втором месте - Еврейская АО, на третьем - Сахалинская область. Самые благополучные регионы с точки зрения наркомании - Архангельская область, Чукотский АО и и Волгоградская область.

"Ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 200 тысяч рублей (кражи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и так далее). В год такие потери равны 2,4 миллиона рублей", - цитирует исследование РИА Новости.

Антинаркотический рейтинг регионов планируется сделать ежегодным. Пока же эксперты "Трезвой России" рекомендуют провести реформу государственного антинаркотического комитета, принять единые стандарты реабилитации и ресоциализации наркоманов, выработать критерии эффективности региональных антинаркотических комиссий, создать на базе МВД России подразделения антинаркотической "киберполиции", а регионам больше внимания уделять профилактике наркомании.