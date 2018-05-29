Новости

Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке 09:28
В Приморье осужденные впервые сдадут ЕГЭ 09:23
Летчики ЦВО проведут разведку в районе посадки корабля "Союз МС-07" 09:16
Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты 09:10
Хакеры в мае провели две целевые фишинговые атаки на российские банки 09:10
В Перми Lexus протаранил маршрутку 08:43
Продлена господдержка производителей оборудования для пищепрома 07:58
В ГД внесут законопроект о ратификации конвенции о налогообложении с Японией 07:50
Девятилетняя сибирячка стала свидетелем убийства своей семьи 07:50
Из театра в Канаде эвакуировали людей после сообщения о бомбе 07:45
При перевалке угля в портах будут использовать лучшие технологии 07:41
Названа дата доставки бензина на Кунашир 07:35
Правительство одобрило проект соглашения об электронных отходах 07:32
МИД РФ назвал внешнеполитическим приоритетом развитие связей с Китаем 07:27
Кабмин одобрил проект соглашения о рынке интеллектуальной собственности СНГ 07:11
Банк России проведет Международный финансовый конгресс 6-8 июня 07:00
Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых ракет США 06:59
Китайцы заинтересовались автомобилями Aurus 06:58
Исследование: Ежегодно Россия теряет от наркомании 3,8% ВВП 06:38
В Якутии возбуждено два уголовных дела из-за лесных пожаров 05:56
Лондон выдал десятилетнюю визу сбежавшей из Таиланда экс-премьеру 05:55
Жительницу Камчатки осудили за истязания сына 05:35
Журналисты стали жертвами непогоды в Северной Каролине 05:33
Американский политолог призвал Запад к диалогу с Россией 05:05
Корабли ВМС США начали патрулирование территории рядом с Японией 04:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
29.05.2018 09:10
Рубрика: В мире

Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты

Текст: Игорь Дунаевский

Израиль обвинил боевиков в запуске "множества" ракет из сектора Газа. Как утверждают в пресс-службе вооруженных сил Израиля, большинство из них были перехвачены системами противоракетной обороны страны.

Фото: REUTERS/Amir Cohen
Израиль начал строить стену на пляже у границы с сектором Газа

"Из сектора Газа были выпущены ракеты по нескольким районам на территории Израиля", - сообщается в тексте заявления. По данным военных, было запущено около 25 ракет и снарядов. Местная пресса называет обстрел одним из самых массированных с лета 2014 года, когда израильские военные провели крупную операцию против боевиков в секторе Газа.

О возможном материальном ущербе от ракетного обстрела не сообщалось.

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась в последние месяцы. В столкновениях с израильскими военными с 30 марта погибли более 100 палестинцев.

Главное сегодня

Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых ракет США
Лечащий врач Скрипалей не верил в их выздоровление
Американский политолог призвал Запад к диалогу с Россией
В Якутии буря оставила без электричества 85 тысяч человек
Журналисты стали жертвами непогоды в Северной Каролине