Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты

Израиль обвинил боевиков в запуске "множества" ракет из сектора Газа. Как утверждают в пресс-службе вооруженных сил Израиля, большинство из них были перехвачены системами противоракетной обороны страны.

"Из сектора Газа были выпущены ракеты по нескольким районам на территории Израиля", - сообщается в тексте заявления. По данным военных, было запущено около 25 ракет и снарядов. Местная пресса называет обстрел одним из самых массированных с лета 2014 года, когда израильские военные провели крупную операцию против боевиков в секторе Газа.

О возможном материальном ущербе от ракетного обстрела не сообщалось.

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась в последние месяцы. В столкновениях с израильскими военными с 30 марта погибли более 100 палестинцев.