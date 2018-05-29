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Рубрика: Экономика

Сумма неслагаемых

Ведущие страны мира ищут основы нового экономического порядка
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
К 2040 году доля Китая в мировой экономике может достичь 30 процентов, а США снизиться до 10 процентов. Но конкуренция двух государств не должна нести угрозу другим странам, отметили участники международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

От идеального экономического сотрудничества мир далек. Первыми залпами в торговой войне две ведущие экономики мира уже обменялись. В умах некоторых политиков и экспертов складывается образ нового биполярного мира. Правда, понятного и устойчивого миропорядка в такой упрощенной картине не просматривается. "Президент США и его администрация монетизировали гарантии безопасности. Что было сакральным, теперь имеет определенную цену" - заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, США и ЕС уже близки к торговой войне. Экономические интересы европейцев мало заботят Трампа. Например, выход США из ядерной сделки с Ираном грозит европейским компаниям крупными убытками, так как они должны будут разорвать свои контракты и уйти из Ирана.

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"Мы все вместе должны противостоять этой идее США в Совете Безопасности ООН и во Всемирной торговой организации", - призвал президент Внешнеполитической ассоциации ООН Австрии Вольфганг Шюссель, экс-канцлер страны. США преследуют цель укрепления позиций доллара в мире и защиты своей экономики, нарушая нормы международного соглашения и ВТО, пояснил он.

Китай также защищает свои интересы. К гегемонии он не стремится, но намерен и дальше расширять присутствие на мировых рынках. "Наши капиталы должны найти применение", - пояснил вице-президент Института международных и стратегических исследований при Пекинском университете Гуань Гуйхай.

В реальности, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, складывается многополярность. Но, как жить в новых условиях, пока согласованного ответа нет, мир продолжает скользить к новым конфликтам. Основой нового экономического порядка должен стать диалог, а не война, отмечают эксперты. Основа для этого есть. Например, в Европе начинают ощущать угрозу от растущей хаотичности и готовы расширять контакты с Россией. Опорой нового миропорядка также могут стать различные объединения государств на основе общих экономических интересов, как, например, проект евразийского сотрудничества с участием России и Китая или объединение в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики - БРИКС.

Выгодному экономическому сотрудничеству стран будет способствовать развитие цифровых технологий

Для согласования экономических интересов стран и минимизации последствий экономических кризисов потребуется усовершенствовать мировые финансовые и экономические институты, соблюдать принципы свободной торговли. Взаимовыгодному экономическому сотрудничеству стран, не отягощенному политикой, будет способствовать развитие цифровых технологий и процессов глобализации. Если рассматривать мир как многоярусный и многослойный, всегда можно найти точки соприкосновения, отметили участники форума.

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