Кабмин одобрил проект соглашения о рынке интеллектуальной собственности СНГ

Правительство одобрило проект соглашения о рынке интеллектуальной собственности СНГ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соглашение направлено на развитие межгосударственного сотрудничества по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Его цель - создание условий, направленных на формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности государств - участников СНГ. В частности, речь идет о совершенствовании законодательства, подготовке кадров для этого рынка, а также о построении системы правовых, финансовых и организационных механизмов коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.

Взаимодействие государств СНГ по реализации Соглашения будет координировать Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Рынок интеллектуальной собственности государств СНГ будет формироваться с учетом национальных приоритетов. Подписание Соглашения позволит сформировать единый подход к правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить условия для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории государств СНГ", - говорится в сообщении правительства.