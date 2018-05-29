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29.05.2018 07:11
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил проект соглашения о рынке интеллектуальной собственности СНГ

Текст: Елена Березина

Правительство одобрило проект соглашения о рынке интеллектуальной собственности СНГ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Фото: EPA
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Соглашение направлено на развитие межгосударственного сотрудничества по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Его цель - создание условий, направленных на формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности государств - участников СНГ. В частности, речь идет о совершенствовании законодательства, подготовке кадров для этого рынка, а также о построении системы правовых, финансовых и организационных механизмов коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.

Взаимодействие государств СНГ по реализации Соглашения будет координировать Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

"Рынок интеллектуальной собственности государств СНГ будет формироваться с учетом национальных приоритетов. Подписание Соглашения позволит сформировать единый подход к правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить условия для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории государств СНГ", - говорится в сообщении правительства.

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