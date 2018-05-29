Как идет подготовка к пятому Форуму регионов?

Деловые контуры намеченного на начало октября пятого Форума регионов Беларуси и России обретают все более конкретные очертания.

В июне-июле состоится контрольное заседание организационного комитета с участием представителей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации России. Оно пройдет в Могилеве, который в этом году станет главной деловой площадкой форума. Парламентарии посмотрят, насколько город готов к принятию десятков делегаций, созданы ли условия для работы, а главное, насколько актуальны тематика предстоящих заседаний тематических секций, совета делового сотрудничества, проект итогового документа.

А в Минске на днях прошло очередное заседание организационного комитета с участием членов Совета Республики. Присутствовали также руководители важнейших белорусских министерств и ведомств, местных органов власти. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков отметил, что особое значение форуму придаст встреча лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тем важнее, чтобы представители регионов по-деловому и конструктивно обсуждали реальные процессы в белорусско-российских отношениях, а итоги дискуссии нашли отражение в итоговом документе.

Белорусские парламентарии считают необходимым продолжить обсуждение того, как формируется единое нормативно-правовое пространство Беларуси и России. Ранее отдельные предложения членов Совета Республики уже были включены в проект приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Планируется, что документ будет подписан на предстоящем заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. На форуме также будут обсуждены вопросы цифровизации наших экономик, молодежной политики.

Заслушал оргкомитет и отчет о том, как Могилев готовится к Форуму. Город и область сотрудничают с 78 субъектами России. Здесь действует около 200 субъектов хозяйствования с совместным капиталом. Могилевщина является родиной Председателя Высшего Госсовета Александра Лукашенко. Все это повышает значимость события. Заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич пояснил, что подготовка к нему выходит на финишную прямую. Благоустраиваются городские территории, ремонтируются жилые дома, завершается реконструкция Дворца культуры области, где пройдут основные мероприятия.

Прямая речь

Марианна Щеткина, председатель оргкомитета по проведению пятого Форума регионов Беларуси и России:



- На совместном заседании оргкомитета с представителями Совета Федерации России мы должны будем обсудить широкий круг вопросов подготовки и проведения форума. Тут и готовность города и области, и молодежная составляющая, и ожидаемый экономический, торговый результат, что также является приоритетной частью белорусско-российской встречи, и многое другое.