Как идет подготовка к пятому Форуму регионов?

В июне-июле состоится контрольное заседание организационного комитета с участием представителей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации России. Оно пройдет в Могилеве, который в этом году станет главной деловой площадкой форума. Парламентарии посмотрят, насколько город готов к принятию десятков делегаций, созданы ли условия для работы, а главное, насколько актуальны тематика предстоящих заседаний тематических секций, совета делового сотрудничества, проект итогового документа.
А в Минске на днях прошло очередное заседание организационного комитета с участием членов Совета Республики. Присутствовали также руководители важнейших белорусских министерств и ведомств, местных органов власти. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков отметил, что особое значение форуму придаст встреча лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тем важнее, чтобы представители регионов по-деловому и конструктивно обсуждали реальные процессы в белорусско-российских отношениях, а итоги дискуссии нашли отражение в итоговом документе.
Белорусские парламентарии считают необходимым продолжить обсуждение того, как формируется единое нормативно-правовое пространство Беларуси и России. Ранее отдельные предложения членов Совета Республики уже были включены в проект приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Планируется, что документ будет подписан на предстоящем заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. На форуме также будут обсуждены вопросы цифровизации наших экономик, молодежной политики.
Заслушал оргкомитет и отчет о том, как Могилев готовится к Форуму. Город и область сотрудничают с 78 субъектами России. Здесь действует около 200 субъектов хозяйствования с совместным капиталом. Могилевщина является родиной Председателя Высшего Госсовета Александра Лукашенко. Все это повышает значимость события. Заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич пояснил, что подготовка к нему выходит на финишную прямую. Благоустраиваются городские территории, ремонтируются жилые дома, завершается реконструкция Дворца культуры области, где пройдут основные мероприятия.
Марианна Щеткина, председатель оргкомитета по проведению пятого Форума регионов Беларуси и России:
- На совместном заседании оргкомитета с представителями Совета Федерации России мы должны будем обсудить широкий круг вопросов подготовки и проведения форума. Тут и готовность города и области, и молодежная составляющая, и ожидаемый экономический, торговый результат, что также является приоритетной частью белорусско-российской встречи, и многое другое.