Как сохранить здоровье ребенка в отпуске

"Не старайтесь удивить грудного ребенка экзотическими океанами - он все равно не сможет оценить разницу. И если вы все-таки берете с собой в отпуск ребенка до трех лет, то не планируйте с ним долгих перелетов, - говорит Елена Петряйкина. - Отдых с таким малышом должен длиться не менее трех недель. Поездка в непривычные природные условия, а потом возвращение домой всегда сопровождаются акклиматизацией. Но у маленьких детей этот период длится дольше и может проходить тяжелее, чем у взрослых".
Что еще важно?
Во-первых, вакцинация. Это необходимая страховка, которой не стоит пренебрегать и которую не стоит откладывать на последние дни перед отпуском.
Во-вторых, при планировании путешествия лучше посоветоваться с врачом. Специалист сможет учесть все противопоказания и хронические болезни, сообщит о необходимых медицинских документах и даже порекомендует состав аптечки.
И в-третьих, куда бы вы ни отправились, лучше заранее выяснить способ связи с местными медицинскими организациями.
"В первые дни на новом месте не планируйте больших нагрузок или необычных блюд. Постарайтесь сохранять привычный режим дня, - советует Елена Петряйкина. - Открытого солнца лучше избегать. Особенно с 12 до 16 часов дня, и особенно маленьким детям".
Какой солнцезащитный крем выбрать?
Если для взрослых это вопрос индивидуальный, то для малышей все однозначно: защита нужна максимальная - не менее 50 SPF. И обновлять ее следует каждые два часа, а еще лучше - после каждого купания.
Даже в теплой воде маленьким детям не стоит купаться больше получаса подряд. Детям постарше - не более часа. При этом купаться в воде температурой ниже 19 градусов можно только тем ребятам, кому уже исполнилось 10 лет.
О чем еще стоит помнить?
После возвращения домой ребенку нужен период акклиматизации. Поэтому не стоит планировать его на последние дни перед началом учебного года.
Кстати
О том, как спланировать летний отдых с максимальной пользой и минимальными рисками, можно будет узнать на лекции Елены Петряйкиной, которая пройдет 29 мая в 19:00 в парке "Зарядье". Она пройдет в рамках лектория "Бегу к врачу", организованного департаментом здравоохранения Москвы.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно бесплатно на сайте ведомства - http://mosgorzdrav.ru. В Facebook-аккаунте департамента будет организована прямая трансляция лекции.
А 2 июня детская городская клиническая больница (ДГКБ) Святого Владимира приглашает на день открытых дверей, в рамках которого можно будет бесплатно получить консультации ведущих детских врачей Москвы - заведующих отделениями, профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук, причем без предварительной записи, регистрации и направлений.