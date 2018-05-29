Как сохранить здоровье ребенка в отпуске

Можно ли делать прививку перед отпуском? Пойдут ли грудничку на пользу экзотические моря? О том, как отдохнуть всей семьей, не заболев, "Российской газете" рассказала главный детский эндокринолог Москвы, главный врач детской городской клинической больницы (ДГКБ) Святого Владимира, доктор медицинских наук Елена Петряйкина.

"Не старайтесь удивить грудного ребенка экзотическими океанами - он все равно не сможет оценить разницу. И если вы все-таки берете с собой в отпуск ребенка до трех лет, то не планируйте с ним долгих перелетов, - говорит Елена Петряйкина. - Отдых с таким малышом должен длиться не менее трех недель. Поездка в непривычные природные условия, а потом возвращение домой всегда сопровождаются акклиматизацией. Но у маленьких детей этот период длится дольше и может проходить тяжелее, чем у взрослых".

Что еще важно?

Во-первых, вакцинация. Это необходимая страховка, которой не стоит пренебрегать и которую не стоит откладывать на последние дни перед отпуском.

Во-вторых, при планировании путешествия лучше посоветоваться с врачом. Специалист сможет учесть все противопоказания и хронические болезни, сообщит о необходимых медицинских документах и даже порекомендует состав аптечки.

И в-третьих, куда бы вы ни отправились, лучше заранее выяснить способ связи с местными медицинскими организациями.

"В первые дни на новом месте не планируйте больших нагрузок или необычных блюд. Постарайтесь сохранять привычный режим дня, - советует Елена Петряйкина. - Открытого солнца лучше избегать. Особенно с 12 до 16 часов дня, и особенно маленьким детям".

Какой солнцезащитный крем выбрать?

Если для взрослых это вопрос индивидуальный, то для малышей все однозначно: защита нужна максимальная - не менее 50 SPF. И обновлять ее следует каждые два часа, а еще лучше - после каждого купания.

Даже в теплой воде маленьким детям не стоит купаться больше получаса подряд. Детям постарше - не более часа. При этом купаться в воде температурой ниже 19 градусов можно только тем ребятам, кому уже исполнилось 10 лет.

О чем еще стоит помнить?

После возвращения домой ребенку нужен период акклиматизации. Поэтому не стоит планировать его на последние дни перед началом учебного года.

Кстати



О том, как спланировать летний отдых с максимальной пользой и минимальными рисками, можно будет узнать на лекции Елены Петряйкиной, которая пройдет 29 мая в 19:00 в парке "Зарядье". Она пройдет в рамках лектория "Бегу к врачу", организованного департаментом здравоохранения Москвы.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно бесплатно на сайте ведомства - http://mosgorzdrav.ru. В Facebook-аккаунте департамента будет организована прямая трансляция лекции.

А 2 июня детская городская клиническая больница (ДГКБ) Святого Владимира приглашает на день открытых дверей, в рамках которого можно будет бесплатно получить консультации ведущих детских врачей Москвы - заведующих отделениями, профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук, причем без предварительной записи, регистрации и направлений.