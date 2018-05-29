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29.05.2018 19:16
Рубрика: В мире

Пекин готов поделиться

Китай позвал ООН на космическую станцию
Текст: Станислав Хамдохов
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Пекин готов поделиться с миром своими научными достижениями в освоении космического пространства. Власти Поднебесной пригласили входящие в ООН страны к сотрудничеству в совместном использовании создаваемой китайской космической станции.

Как сообщило агентство Синьхуа, соответствующее заявление сделал постоянный представитель Китая при международных организациях в Вене Ши Чжунцзюнь.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны вне зависимости от их размера и уровня развития могут участвовать в сотрудничестве на равных основаниях", - сказал китайский дипломат.

Ши Чжунцзюнь отметил, что заинтересованные государственные или частные научные организации могут самостоятельно выбрать подходящий для себя формат взаимодействий с будущей китайской космической станцией - начиная от наблюдений за ростом растений в невесомости и заканчивая отправкой космонавта на пилотируемый корабль. Китайская космическая станция будет введена в эксплуатацию к 2022 году.

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