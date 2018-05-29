Пекин готов поделиться с миром своими научными достижениями в освоении космического пространства. Власти Поднебесной пригласили входящие в ООН страны к сотрудничеству в совместном использовании создаваемой китайской космической станции.

Как сообщило агентство Синьхуа, соответствующее заявление сделал постоянный представитель Китая при международных организациях в Вене Ши Чжунцзюнь.

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны вне зависимости от их размера и уровня развития могут участвовать в сотрудничестве на равных основаниях", - сказал китайский дипломат.

Ши Чжунцзюнь отметил, что заинтересованные государственные или частные научные организации могут самостоятельно выбрать подходящий для себя формат взаимодействий с будущей китайской космической станцией - начиная от наблюдений за ростом растений в невесомости и заканчивая отправкой космонавта на пилотируемый корабль. Китайская космическая станция будет введена в эксплуатацию к 2022 году.