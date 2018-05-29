Для этого в горах установят десятки тысяч камер, которые выпустят в атмосферу частицы иодида серебра. Это соединение создает в атмосфере с высокой концентрацией водяного пара центры кристаллизации, что провоцирует дожди. Испытания этой системы уже проведены в Тибете, где было установлено около 500 камер.
- В этом нет ничего сверхъестественного, - сказал корреспонденту "РГ" завотделом физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Баграт Данелян. - Многие знают, что сбрасывая с самолетов в район фронта облаков соединения серебра, в праздники обеспечивают хорошую погоду.
Но наши "праздничные" дожди по сравнению с тем, на что замахнулись китайцы, просто капли. Для их проекта никаких самолетов не хватит. Ведь китайцы намерены применить наземные генераторы, а проще говоря, дымовые шашки, которые испускают в атмосферу иодиды серебра.
Почему проект рассчитан именно на Тибет? Ведь в Китае есть немало куда более засушливых территорий? Дело в том, что "серебряный" дым от наземных установок надо поднять на достаточную высоту, а значит, нужны сильные восходящие потоки воздуха. На равнине подобных почти нет, зато в горах сколько угодно. А когда поток воздуха натекает на гору, то он поднимается вверх, увлекая за собой дым.
- Видел сообщения, будто бы китайцы намерены не просто вызывать дожди, но и создавать облака, - говорит Данелян. - В принципе это возможно, но крайне сложно и неэффективно. Сегодня, чтобы вызвать дождь, надо работать с уже имеющимися облаками. Причем далеко не все из них для этого пригодны. Чаще всего примерно из половины реально "выжать" дождь, а остальные могут быть в стадии, когда внешнее воздействие может привести к обратному эффекту - уменьшить осадки.
По словам Данеляна, наземные генераторы, работая в автоматическом режиме, не будут разбираться, с какими облаками имеют дело, и в итоге эффект, скорее всего, окажется нулевым. Так что китайцам придется создавать очень непростую систему анализа небесной канцелярии.