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Рубрика: Общество

Дождь по заказу

Китай готовит грандиозный эксперимент
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Китай периодически поражает своими суперпроектами. Самым последним было создание крупнейшего в мире телескопа диаметром 500 метров, что сразу на 200 метров больше, чем у предыдущего рекордсмена. И вот готовится новый супер, теперь климатический. Китайские ученые намерены над территорией Тибета площадью 1,6 миллиона квадратных километров вызвать дожди. Эти осадки должны принести около семи процентов объема питьевой воды, потребляемой ежегодно в Китае.
Китайцы обещают ливни даже засушливым районам. Фото: AP Китайцы обещают ливни даже засушливым районам. Фото: AP
Китайцы обещают ливни даже засушливым районам. Фото: AP

Для этого в горах установят десятки тысяч камер, которые выпустят в атмосферу частицы иодида серебра. Это соединение создает в атмосфере с высокой концентрацией водяного пара центры кристаллизации, что провоцирует дожди. Испытания этой системы уже проведены в Тибете, где было установлено около 500 камер.

- В этом нет ничего сверхъестественного, - сказал корреспонденту "РГ" завотделом физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Баграт Данелян. - Многие знают, что сбрасывая с самолетов в район фронта облаков соединения серебра, в праздники обеспечивают хорошую погоду.

Но наши "праздничные" дожди по сравнению с тем, на что замахнулись китайцы, просто капли. Для их проекта никаких самолетов не хватит. Ведь китайцы намерены применить наземные генераторы, а проще говоря, дымовые шашки, которые испускают в атмосферу иодиды серебра.

Фото: depositphotos.com
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Почему проект рассчитан именно на Тибет? Ведь в Китае есть немало куда более засушливых территорий? Дело в том, что "серебряный" дым от наземных установок надо поднять на достаточную высоту, а значит, нужны сильные восходящие потоки воздуха. На равнине подобных почти нет, зато в горах сколько угодно. А когда поток воздуха натекает на гору, то он поднимается вверх, увлекая за собой дым.

- Видел сообщения, будто бы китайцы намерены не просто вызывать дожди, но и создавать облака, - говорит Данелян. - В принципе это возможно, но крайне сложно и неэффективно. Сегодня, чтобы вызвать дождь, надо работать с уже имеющимися облаками. Причем далеко не все из них для этого пригодны. Чаще всего примерно из половины реально "выжать" дождь, а остальные могут быть в стадии, когда внешнее воздействие может привести к обратному эффекту - уменьшить осадки.

По словам Данеляна, наземные генераторы, работая в автоматическом режиме, не будут разбираться, с какими облаками имеют дело, и в итоге эффект, скорее всего, окажется нулевым. Так что китайцам придется создавать очень непростую систему анализа небесной канцелярии.

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