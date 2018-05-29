- Длительное время "ралли" на нефтяном рынке сдерживало рубль от падения, в результате чего нацвалюта избежала судьбы валют других развивающихся стран.
Сейчас же цены на энергоресурсы начали корректироваться, причем достаточно быстро.
Инвесторы негативно восприняли слухи о намерениях России и Саудовской Аравии обсудить увеличение объемов добычи нефти на заседании ОПЕК в следующем месяце, для того чтобы компенсировать сокращение поставок из проблемных Венесуэлы и Ирана.
Это происходит на фоне непрерывного увеличения производства в США, где только на прошлой неделе число буровых установок выросло на 15 единиц, а общий рост добычи составил 27 процентов за последние два года.
А еще в понедельник завершился налоговый период, во время которого российские экспортеры активно покупали рубли.
Теперь, без новых факторов поддержки, курс российской валюты продолжит плавное снижение к отметкам 63 рубля за доллар и 73,5 рублей за евро.
Против рубля также играет укрепление доллара к другим мировым валютам, которое может ускориться на этой неделе после публикации статистики по рынку США в пятницу.
Хорошие данные подтвердят гипотезы о росте американской экономики и могут стать поводом для более агрессивного увеличения процентных ставок в стране, что крайне негативно отразится на валютах развивающихся стран, в том числе и на рубле.