Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":

- Длительное время "ралли" на нефтяном рынке сдерживало рубль от падения, в результате чего нацвалюта избежала судьбы валют других развивающихся стран.

Сейчас же цены на энергоресурсы начали корректироваться, причем достаточно быстро.

Инвесторы негативно восприняли слухи о намерениях России и Саудовской Аравии обсудить увеличение объемов добычи нефти на заседании ОПЕК в следующем месяце, для того чтобы компенсировать сокращение поставок из проблемных Венесуэлы и Ирана.

Это происходит на фоне непрерывного увеличения производства в США, где только на прошлой неделе число буровых установок выросло на 15 единиц, а общий рост добычи составил 27 процентов за последние два года.

А еще в понедельник завершился налоговый период, во время которого российские экспортеры активно покупали рубли.

Теперь, без новых факторов поддержки, курс российской валюты продолжит плавное снижение к отметкам 63 рубля за доллар и 73,5 рублей за евро.

Против рубля также играет укрепление доллара к другим мировым валютам, которое может ускориться на этой неделе после публикации статистики по рынку США в пятницу.

Хорошие данные подтвердят гипотезы о росте американской экономики и могут стать поводом для более агрессивного увеличения процентных ставок в стране, что крайне негативно отразится на валютах развивающихся стран, в том числе и на рубле.