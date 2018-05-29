Кузнецова не смогла пройти во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции. В матче первого круга она уступила испанке Гарбинье Мугурусе - 6:7 (0:7), 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В следующем круге Мугуруса сразится с француженкой Фионой Ферро.

Сегодня на "Ролан Гаррос" состоится еще ряд матчей с участием российских теннисистов. В данный момент Мария Шарапова играет перенесенный со вчерашнего дня матч первого круга против голландки Рихел Хогенкамп. Кроме того, Наталья Вихлянцева сыграет с австралийкой Эшли Барти, а Анастасия Павлюченкова выйдет на корт против Полоны Херцог из Словении.