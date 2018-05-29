Лавров: Обвинения в адрес России по сбитому Boeing некорректны

Обвинения Нидерландов в адрес РФ по катастрофе с Boeing некорректны и являются попыткой сыграть на русофобских настроениях. Об этом заявил на пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Уже на этой стадии российская сторона должна согласиться вступить в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размера компенсации. Один в один логика, которая была применена в так называемом "деле Скрипалей", когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские, - отметил глава МИД России. - Поэтому давайте признайте свою вину, а расследование будем продолжать, оно до сих пор не закончено".

Лавров также подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы выглядят "искушением поиграть на русофобии".

Ранее Лавров уже говорил о том, что расследование авиакатастрофы 2014 года носит предвзятый характер. "Российский министр решительно отверг обвинения России в причастности к трагедии как бездоказательные и необоснованные. Было подчеркнуто, что ССГ (Совместная следственная группа), к деятельности которой Россией и ранее предъявлялись претензии, полностью проигнорировала предоставленные российской стороной важные сведения", - указывалось в сообщении, распространенном Департаментом информации и печати МИД РФ.