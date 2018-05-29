Лавров: Россия и Беларусь - союзники и не ищут ни с кем конфронтации

Единая союзническая позиция России и Беларуси была подтверждена в очередной раз в ходе состоявшейся в Минске встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом российский министр заявил журналистам сразу по итогам своей встречи с главой белорусского государства, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о международной повестке переговоров, Лавров пояснил, что "говорили и об отношениях между нашими странами, с одной стороны, и ЕС и Североатлантическим альянсом - с другой. У нас единая позиция. Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации".

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ особо подчеркнул, что Союзное государство заинтересовано развивать "уважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми странами. В том числе диалог, который сейчас начинает активно развиваться между ЕАЭС и зарубежными партнерами".

На встрече в Минске подтверждено намерение прилагать дальнейшие усилия для укрепления и развития ЕАЭС, в том числе в плане расширения географии партнерских отношений как с отдельными странами, так и интеграционными объединениями, добавил министр РФ.

Сергей Лавров рассказал, что был рассмотрен и весь спектр отношений двусторонних отношений, работа Союзного государства, ход подготовки к заседанию ВГС и разработка дополнительных документов, которые будут обеспечивать продвижение в таком важном вопросе, как обеспечение равных прав гражданам России и Беларуси.

Обсуждены также экономические проекты, которые, по оценке министра, развиваются весьма успешно. "Говорили о необходимости преодолевать те проблемы, которые неизбежно возникают, когда настолько большой объем связей в торговле, экономике, инвестиционной сфере, промышленной кооперации", - отметил глава российского МИД.