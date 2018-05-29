Лукашенко и Лавров обсудили отношения с ЕС и НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Минске обсудили отношения с НАТО и Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

"Говорили, конечно же, об отношениях между нашими странами с одной стороны и Евросоюзом и Североатлантическим альянсом - с другой", - цитирует агентство Лаврова.

Глава МИД РФ особо отметил, что у России и Беларуси единая позиция. Обе страны не ищут конфронтации и хотят развивать равноправные, уважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, "когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других".

Напомним, глава МИД РФ находится с рабочим визитом в Беларуси 28-28 мая. Ранее состоялась встреча Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем.