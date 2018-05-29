Лукашенко обсудил с Лавровым подготовку к заседанию ВГС

Александр Лукашенко тепло приветствовал российского министра, подчеркнув, что Беларусь для него "не чужая страна". Глава государства признался в личных симпатиях к своему визави, министерство которого он приводит как образец для делового партнерства. "Вы всегда находите взаимопонимание, всегда планируете и исполняете планы в отличие от многих планов, которые у нас существуют в разных, в том числе интеграционных, структурах", - отметил глава Беларуси.

Президент РБ отметил особую важность встречи с Лавровым накануне заседания ВГС. "Надо еще раз обсудить и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы их обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, важность встречи придает и необходимость "обсудить международную повестку дня и наметить перспективы сотрудничества".

В свою очередь, Сергей Лавров передал Александру Лукашенко приветствие и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина. Он отметил, что у него уже состоялись подробные и доверительные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, включая и подготовку к заседанию ВГС. "У нас пока нет препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию. Важно, что выносится на утверждение очень серьезный стратегический документ - приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно", - отметил министр.

Стоит отметить,что российско-беларусские отношения находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия: политики, экономики, социальной сферы и культуры.

Об этом свидетельствуют, по данным БЕЛТА, и итоги товарооборота между странами Союзного государства за прошлый год, который составил $32,4 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 23,5%. А взаимный товарооборот за январь-март 2018 года уже составил $8,4 млрд, увеличившись по сравненибю с уровнем января-марта 2017 года на 21%. Экспорт услуг в Россию в прошлом году составил более $2,9 млрд (рост почти на 23% к уровню 2016 года), импорт услуг из России за этот же период составил $1,46 млрд (увеличение на 25,5%).

В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций. Удельный вес прямых инвестиций из России в общем объеме привлеченных в Беларусь составляет 36,8%.

Отметим, визит Сергея Лаврова в Беларусь проходит 28-29 мая. Помимо переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, с которым глава МИД России подписал соглашение о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и Евроигр в Беларуси в 2019 году, у него запланирована встреча со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Беларуси.