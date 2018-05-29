Макей назвал отношения с РФ базовым элементом внешней политики Беларуси

"Базовым элементом внешней политики страны" назвал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей союзнические отношений с Россией. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает БЕЛТА.

В условиях серьезных политических и экономических вызовов, подчеркнул Макей, "особенно востребована координация усилий Беларуси и России на международной арене". В этой связи, пояснил он, на переговорах дипломаты обсудили совместные подходы к ключевым вопросам мировой повестки дня.

Рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности, включая урегулирование ситуации на востоке Украины, в Сирии.

Отвечая на вопросы СМИ, российский дипломат, в свою очередь, дал понять, что Беларусь и Россию беспокоит и милитаризация европейского континента. "Нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую мы в последнее время наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше, - сказал Лавров. - Наша позиция, как и позиция Беларуси, это было еще раз сегодня подтверждено на встрече с президентом Александром Лукашенко, остается неизменной: такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание".

По словам российского министра, на переговорах с его белорусским коллегой подробно обсуждалась ситуация и на пространстве Евроатлантики. "Мы условились продолжать добиваться того, чтобы эти отношения все-таки выправлялись в соответствии с теми политическими документами, которые принимались на высшем уровне в конце эпохи холодной войны", - резюмировал Сергей Лавров.

