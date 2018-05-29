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29.05.2018 10:44
Рубрика: Власть

Матвиенко: "Российская угроза" - проект Запада, а не объективная реальность

Текст: Галина Мисливская

Враждебная внешнему миру ревизионистская Россия не существует в реальности, этот образ создали западные политики для решения своих внутренних проблем. Такое мнение высказала во вторник спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на открытии "Примаковских чтений".

Она отметила, что НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности, "это блоковый реликт двухполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента".

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Такого оппонента члены альянса нашли себе в "российской угрозе". "Подчеркну: так называемая "враждебная" и "ревизионистская" Россия - это не объективная реальность, а сугубо внутренний проект самого Запада, при помощи которого он решает свои собственные проблемы", - сказала она.

Россия же, которая "сегодня полностью оправилась от экономических последствий разрушения СССР и стоит перед перспективой существенного и длительного рывка в социально-экономическом развитии", нуждается не в новом противостоянии, а в десятилетиях мира и стабильности, заявила Матвиенко.

"Нам категорически не нужны новые "холодная" или любая иная война, гонка вооружений, новые линии враждебности и тому подобное", - подчеркнула спикер Совфеда. "Но и свои интересы, свою стабильность, свои социально-политическую, территориальную и культурную целостность и свои ценности Россия намерена защищать со всей решимостью", - добавила она.

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