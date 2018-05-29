МИД РФ: Москву и Минск тревожит активность НАТО вблизи российских границ

Россию и Беларусь тревожит активность НАТО в Прибалтике и Польше. Развертывание сил вблизи российских границ являются деструктивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, Россия и Беларусь проявляют общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. "Однако нас тревожит активизация НАТО, которую в последнее время мы наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и в Польше", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Глава МИД РФ особо отметил, что такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи российских границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности.

"Наша позиция по этим вопросам, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подтверждено на встрече с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, остается неизменной", - заключил Сергей Лавров.