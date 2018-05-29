МИД РФ назвал внешнеполитическим приоритетом развитие связей с Китаем

Внешнеполитическим приоритетом РФ остается развитие связей с КНР. Об этом заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов. Дипломат принимает участие в конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

"Всестороннее развитие связей с КНР - безусловно, внешнеполитический приоритет России, - цитирует РИА Новости слова Моргулова. - Я думаю, то же самое справедливо будет сказать и в отношении российской политики Пекина".

Совместными усилиями, как отметил замглавы МИД РФ, удалось "вывести двусторонние связи на новый этап". "И, без преувеличения, сегодня они являются важным фактором и национального развития наших стран, и безопасности наших стран, ну и, естественно, укрепления международных позиций как России, так и Китая", - сказал дипломат.