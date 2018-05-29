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Михаил Боярский прокомментировал смерть Юрия Рашкина

Новость 29.05.2018, 17:12 | Текст: Олег Усков

Народный артист РСФСР Михаил Сергеевич Боярский прокомментировал смерть скончавшегося вчера актера и режиссера Юрия Рашкина, с которым снимался в начале семидесятых в ленте "Мосты".

"Фильм "Мосты" - для меня дебютная работа в кино, он был несколько старше, опытнее, очень открытый человек. У нас завязались хорошие, дружеские отношения. Несколько раз встречались в Москве, я приезжал к нему на передачу, поскольку он занимался телевидением", - приводит RT слова Боярского. Добавив, что о Рашкине у него остались самые приятные воспоминания.

По словам Михаила Сергеевича, хоть они с дружили с Рашкиным, но потом "встречались всё реже и реже".

Родился Юрий Рашкин 26 ноября 1945 года. В 1967-м окончил Школу-студию МХАТ. Шесть лет служил в театре "Современник". Занимался телевизионной документалистикой, выступая как режиссер и сценарист. Героями его фильмов были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин и Ростислав Плятт.

Юрий Рашкин скончался на 73-году жизни. Причина смерти актера пока не названа. Как и дата и место прощания.

"Мосты" вышли в 1973-м. Поставил ленту по сценарию Эдуарда Володарского ("Свой среди чужих, чужой среди своих", "Проверка на дорогах") Василе Паскару ("Тихая застава", "Мужчины седеют рано"). В центре истории - драматические события в молдавском селе.

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