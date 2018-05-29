Перед чемпионатом мира по футболу, который стартует в середине июня в России, Минск предоставит безвизовый въезд через свою территорию болельщикам на территорию РФ с 4 июня по 25 июля. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он добавил, что российская сторона в следующем году предоставит аналогичное право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры. Вопрос о "единых визах", по его словам, между странами пока не решен, но работа ведется.

Это стало возможным после подписания сегодня межправительственного соглашения о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, передает БЕЛТА.

Церемония подписания документа состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.