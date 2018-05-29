Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний

Минтранс США обязал три российские авиакомпании информировать о своих грузовых и комбинированных рейсах, если одним из пунктов назначения является американский аэропорт. Заявление об этом опубликовано министерством транспорта США.

Российские перевозчики должны представить данные о частоте полета, времени вылета и прилета за 30 дней до рейса.

США считает, что это ответная мера, так как российская сторона, как передает ТАСС мнение американского минтранса, отказалась дать разрешение грузовым авиаперевозчикам США на пересечение российского воздушного пространства.