На протяжении большей части своей трехсотлетней общей истории Россия и Америка были друзьями

Знаете ли вы, что:



- Город Санкт-Петербург в американском штате Флорида основал в 1888 году выходец из новгородской губернии Петр Дементьев. Не найдя себе применения на Родине, он эмигрировал в США, где раскрутился в бизнесе и политике сразу в двух штатах - Флориде и Калифорнии. И при этом до конца жизни оставался человеком русской культуры.



- Ровно сто лет назад, с февраля по июль 1918 года, дипломатической столицей России была Вологда. Перебраться сюда из революционного Петрограда, на который наступали германцы, убедил коллег -дипломатов посол США Дэвид Фрэнсис. Тихий северный город на несколько месяцев обрел столичные черты - через его газеты иностранные чрезвычайные и полномочные посланники о обнародовали свои мнения о происходящем в России и мире.



- Музей Антропологии и Этнографии "Кунсткамера" стал культовым местом для индейцев кашайя, обитавших и обитающих на землях, где с 1812 по 1841 стоял Форт Росс, самое южное русское поселение в Америке. Они приезжают в Санкт-Петербург, чтобы поклониться предметам быта своих предков, которые столетиями собирали и хранили российские первопроходцы, мореплаватели, ученые, а заодно обучают русских детей традиционным индейским делам - плести корзины, читать следы на земле и на снегу.

О многих малоизвестных эпизодах отношений России и Америки узнали участники конференции "Диалог Форт Росс - Встречи в России", которая состоялась в Великом Новгороде. Сам Диалог берет начало в Калифорнии, где Форт Росс - музей и природный парк у кромки Тихого океана. Начиная с прошлого года, Диалог проходит и в России. Его первым хозяином стала псковская Изборская крепость, музей-заповедник - побратим Форта Росс.

В этом году участников Диалога принимал Великий Новгород. Почему именно он? Наверное, благодаря великим Сергею Рахманинову, Мстиславу Добужинскому, Сергею Дягилеву. Эти новгородцы оставили громадный след в американской культуре, принесли славу тому, что принято именовать Русской Америкой.

"Очень важно изучать наше общее наследие и, главное, делать его как можно более доступным для граждан обеих государств", - говорил, открывая конференцию президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев. Именно его организация наряду с американо-российской "Шеврон Нетегаз" и ПАО "Совкомфлот" являются главными спонсорами Диалога Форт Росс.

Впрочем, есть и еще одна причина. О ней говорил на конференции губернатор области Александр Никитин. Новгород с его более чем тысячелетней историей стоял на перекрестке торговых путей "из варяг в греки". У его обитателей всегда была развита предпринимательская жилка, а деловые люди предпочитают не воевать, а договариваться. Ориентированность на компромисс, на поиск того, что объединяет, а не разъединяет, на выработку взаимовыгодных решений - это то, что так необходимо сегодня, когда отношения между Россией и США достигли самой низкой точки со времен "холодной войны".

Ее отголоски долетали и до самой конференции. "Что бы я ни сказал сейчас, любое слово может быть использовано как повод для санкций", - съехидничал, открывая Диалог, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Не до шуток было директору Музея русского искусства в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, Владимиру фон Цурикову: "После окончания холодной войны" в США снизились расходы на изучение русского языка, на подготовку специалистов по России. Прекращаются программы культурных обменов, существовавшие даже в годы "холодной войны". Сегодня американцы понимают Россию даже хуже, чем в те годы, когда СССР считался врагом. Именно это поколение приходит в политику, а современная широкая общественность стала более восприимчивой к антироссийской пропаганде". Его учреждение, единственный в США музей, целиком посвященный России, видит свою миссию в том, чтобы этой русофобии противостоять.

Именно в Год Архивов логично обратиться к истории российско-американских отношений, дающей нам множество примеров конструктивного сотрудничества и даже взаимовыручки.

В России и в США все помнят, что наши страны были союзниками в годы Второй Мировой войны. Гораздо меньше известно, что Россия поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за независимость от Британии; оказала весомую моральную поддержку северным штатам США в их борьбе с рабовладельческим Югом в 60-е годы позапрошлого века. Благодарные за эту поддержку американцы с восторгом принимали Великого князя Алексея Александра, сына императора Александра II, путешествовавшего по Америке в 1871-1872 гг.

До сих пор вызывающая споры продажа Аляски была, на самом деле, по словам зам. директора историко-архивного департамента МИД РФ Артема Рудницкого , проявлением уверенности России в прочности дружественных отношений с США ("врагам свою землю по доброй воле не уступают"). Вырученные от сделки 7,2 миллиона долларов не растворились незнамо где, а пошли на строительство железных дорог, что документально доказано.

Впрочем, не только уникальные документы, но и пронзительные человеческие истории были явлены участникам конференции. "Мы никогда не встречались с такими посетителями, - рассказывает Юлия Купина, заместитель директора Кунсткамеры, о первом визите к ним индейцев кашайя в 2012 году. - К выставочным экспонатам они относились как к одухотворенным вещам, они им молились, совершали обряды". С той поездки началась совместная работа музейных работников и живых носителей древней культуры по созданию научного каталога "Индейцы Северной Калифорнии", который выйдет в свет в ближайшее время. И надо было видеть, как дрожали губы и срывался голос представительницы племени кашайя Биллирин Пинолы, когда она рассматривала макет каталога: "Культура и история нашего народа были устными. Благодаря русским исследователям и хранителям они обрела плоть".

Директор Госархива РФ Лариса Роговая передала директору Общества по сохранению Форта Росс Саре Свидлер копии уникальных документов, касающихся пребывания в Форте Росс будущего декабриста Дмитрия Завалишина и его грандиозных замыслов преобразований тогдашней России.

Государственный архив Военно-Морского Флота проделал огромную работу в поисках послужных списков моряков, которые могли быть захоронены на кладбище в Форте Росс. Тем самым они поддержали работу американских археологов, которые определили место расположения заброшенного православного кладбища.

Главный Архивариус Православной Церкви Америки Алексей Либеровский из Великого Новгорода отправился в Российский Государственный исторический архив, где хранятся уникальные документы относительно распространения православия в США от Аляски до Нью-Йорка.

Из Великого Новгорода потянулись новые ниточки сотрудничества.

За те полгода, что длилась подготовка к Диалогу Форт Росс в Великом Новгороде, американские власти успели закрыть и оккупировать Генконсульство РФ в Сиэттле, выслать 60 дипломатов, в том числе отвечавших за культурные связи. Американскому Обществу по сохранению Форта Росс пришлось пройти процедуру развода со своим многолетним партнером, российским фондом Форт Росс - Ренова, попавшего под американские санкции.

Можно воевать, а можно сотрудничать. Высокие российские гости Диалога Форт Росс в Великом Новгороде - уже упомянутые Михаил Швыдкой и Лариса Роговая, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, советник президента по правам человека Михаил Федотов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, руководящие сотрудники МИД РФ - Россия остается верной линии сотрудничества, преобладавшей на большей части совместной российско-американской истории. А дальше поживем - увидим.