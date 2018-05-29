СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в квартире в Киеве. Как сообщает информационный ресурс "Обозреватель" со ссылкой на источник, во вторник вечером на пульт правоохранительных органов украинской столицы поступило сообщение о стрельбе в квартире на Никольско-Слободской.

По данным издания, в квартире были обнаружены следы крови. Получившему огнестрельные ранения журналисту пытались оказать помощь, но он скончался по дороге в госпиталь.

Информацию о смерти Бабченко подтвердили несколько украинских журналистов. Бывший коллега застреленного Айдер Муждабаев рассказал, что тот был убит выстрелами в спину.

Аркадий Бабченко в феврале 2017 года уехал из России в Чехию, затем проживал в Израиле и на Украине.