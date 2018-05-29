Набиуллина предложила создать ассоциацию по поддержке финграмотности

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила создать под эгидой ЦБ ассоциацию по поддержке и развитию финансовой грамотности населения. Об этом шла речь в выступлении Набиуллиной на IV Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан.

"Мы хотели бы (...) под эгидой Банка России создать такую ассоциацию в области поддержки финансовой грамотности, в которую бы вошли и финансовые организации, готовые финансировать проекты на местах. Мы видим со стороны финансовых организаций желание финансировать такие проекты, многие добросовестные банки заинтересованы их развивать", - сообщила глава Банка России (цитата по ТАСС). По словам Набиуллиной, интерес к созданию такой ассоциации выражали также некоммерческие организации, занимающиеся финансовой грамотностью.

Предполагается, что участники организации смогут выбрать эффективные проекты и самостоятельно их финансировать. По словам Набиуллиной, одним из ключевых условий успеха развития финансовой грамотности является участие в нем волонтерского движения, но нужны и другие механизмы поддержки инициатив.